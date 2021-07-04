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اخبار رياضية > “الفيصل” يوجه رسالة إلى “الأخضر” والجزائر بعد وصولهما لنهائي كأس العرب للشباب
04/07/2021   3:17 م

“الفيصل” يوجه رسالة إلى “الأخضر” والجزائر بعد وصولهما لنهائي كأس العرب للشباب

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة إلى منتخبي السعودية والجزائر، بعد وصولهما لنهائي النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، المقامة في مصر.

وقال “الفيصل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك للمنتخب السعودي، وشقيقه المنتخب الجزائري وصولهما لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب”.

وتابع وزير الرياضة: “وخيرها في غيرها لمنتخبي مصر وتونس، مع تمنياتي بالتوفيق لكافة منتخباتنا العربية في المشاركات المقبلة”.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 3-2، وفي المباراة الثانية بالدور نصف النهائي، حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره التونسي، بهدفين دون رد. وفق “أخبار 24”.

ويلتقي المنتخبان السعودي والجزائري وجهًا لوجه في المباراة النهائية، التي تقام في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت المملكة، على استاد القاهرة الدولي.

“الفيصل” يوجه رسالة إلى “الأخضر” والجزائر بعد وصولهما لنهائي كأس العرب للشباب

اخبار رياضية
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