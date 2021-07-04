تعرف على موعد مواجهتي نصف نهائي “يورو 2020”

أسدل الستار مساء السبت، على منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بمواجهة المنتخبين الإنجليزى أمام نظيره الأوكرانى.
وأسفرت منافسات ربع نهائي يورو 2020 عن تأهل 4 منتخبات للمربع الذهبى للبطولة، وهي: إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، إنجلترا، بعد إقصاء كل من سويسرا، بلجيكا، التشيك وأوكرانيا على الترتيب من دور الثمانية.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن مواجهتي نصف النهائي والمباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها عدة دول.
وينطلق نصف نهائي اليورو يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة ستجمع بين إيطاليا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وسيلعب المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الدنماركي يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وسيلتقي الفائز من نصف النهائي الأول مع الفائز من نصف النهائي الثاني في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 11 يوليو في العاشرة مساءً. وفق “أخبار 24”.