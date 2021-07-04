7 توقفات للدوري.. “المسابقات” تناقش مع أندية المحترفين جدول الموسم الجديد

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، طلبت اجتماعا مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن لجنة المسابقات ستناقش غدًا الإثنين، مع أندية دوري المحترفين، جدول الموسم المقبل (2021-2022).
وأشارت المصادر إلى أن دوري المحترفين سيتوقف 7 مرات؛ خمس منها خلال أيام (فیفا)، إضافة إلى بطولة كأس العرب للمنتخبات، وفي العشر الأواخر من رمضان.
وأوضحت المصادر أن المسابقات ستجتمع في وقت لاحق، مع أندية الهلال والنصر والاتحاد، للتنسيق حول مباريات الفرق الثلاثة، المشاركة الهلال والنصر في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والاتحاد في نهائي البطولة العربية.
وكانت الأندية تلقت، الخميس، خطابًا من اللجنة للاجتماع “عن بعد” من أجل الاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، وعرض مسودة الروزنامة مرة أخرى، حيث سبق عرضها للأندية في ورشة العمل التي عقدت في إبريل الماضي.