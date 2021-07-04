37 لاعبا في قائمة الهلال.. والإدارة في انتظار تقرير “جارديم”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن قائمة فريق الهلال، التي تم تسليمها للمدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، ضمت 37 لاعبا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن القائمة تضم لاعبين شبابًا جری تصعيدهم أخيرًا، إضافة إلى قائمة الفريق الأول في الموسم الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن القائمة ضمت أيضًا دخول المهاجم الجديد المالي موسی ماريغا، والظهير الأيمن حمد اليامي، فضلاً عن محمد الواكد، الحارس العائد من الإعارة.
وتابعت المصادر أن إدارة الهلال تنتظر، خلال الأيام المقبلة، تسلم تقارير فنية من مدرب الفريق الجديد، حيث سيتحدد على ضوئها اللاعبون الذين سيغادرون قائمة الفريق، من المحليين والأجانب، ومدى الحاجة إلى مواصلة تدعيم صفوفه.
وأفادت المصادر بأن هناك تأكيدات من مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، بأن التغييرات ستكون على نطاق ضيق خلال فترة الانتقالات الجارية.
وكان جاردیم حضر إلى مقر ناديه، أمس، بعد تقليص فترة حجره الصحى بسبب تلقيه جرعتين من اللقاح، واجتمع مع الإدارة التنفيذية لكرة القدم عقب إجرائه جولة في مرافق النادي.