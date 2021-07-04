خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تسجيل 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، خلال الفترة من 17 / 11 / 1442هـ حتى 23 / 11 / 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى من المخالفات بواقع بـ 6.5 ألف، تلتها المنطقة الشرقية بـ 2.9 ألف، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2.3 ألف، ومنطقة القصيم بـ1.8 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ1.8 ألف.
كذلك سجلت منطقة الجوف 1.3 ألف مخالفة، ومنطقة تبوك 714، ومنطقة الحدود الشمالية 647، ومنطقة حائل 638، ومنطقة عسير359، ومنطقة الباحة 339، ومنطقة جازان 409، ومنطقة نجران 174.
وأكد متحدث الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول في كافة المنشآت واستخدام وسائل النقل العامة والأنشطة، داعياً إلى المبادرة بالتحصين والمسارعة في أخذ اللقاح والتقيد بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة “منى، مزدلفة، عرفات” دون تصريح، اعتبارا من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة.