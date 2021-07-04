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أخبار محلية > وزير الطاقة: هناك توافق عام في أوبك + باستثناء دولة .. ولولا قيادة المملكة ما استقر سوق النفط
04/07/2021   11:28 م

وزير الطاقة: هناك توافق عام في أوبك + باستثناء دولة .. ولولا قيادة المملكة ما استقر سوق النفط

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن هناك توافقًا بين دول أوبك + باستثناء دولة واحدة.

وأوضح خلال مقابلة مع “العربية”، أن السعودية أكبر المضخين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، متسائلًا عن أسباب سكوت أي دولة إذا كان لديها تحفظات بشأن اتفاق أوبك +.

وأضاف أنه يحضر اجتماعات أوبك + منذ 34 عامًا لم يُشهد خلالها طلبًا مماثلًا، وأكد أنه يمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك +، موضحًا أنه ليس متفائلًا ولا متشائمًا بشأن الاجتماع المقبل لها. وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة: هناك توافق عام في أوبك + باستثناء دولة .. ولولا قيادة المملكة ما استقر سوق النفط

أخبار محلية
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