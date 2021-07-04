وثائقي رشاش.. تفاصيل انتـحار “قحص” الذراع اليمنى لرشاش ووصيته لأمه بعد محاصرته

استكملت قناة MBC الحلقة الرابعة من وثائقي “رشاش”، والتي استعرضت فيها تفاصيل انهيار العصابة، وتحديدًا بعد انتـحار الذراع اليمنى لـ”رشاش”، في أعقاب الإطاحة بمهل وسلطان في كمين نصبه رجال الأمن لهما في سبتمبر من عام 1989.
وأوضح الإعلامي أحمد العثمان، أن رجال الأمن لاحقوا “قحص” في محافظة المذنب، وبمجرد الاقتراب من سيارته، أخرج “قحص” سلاحاً نارياً رشاشاً، وبدأ يطلق طلقات صوب رجال الأمن ولاذ بالفرار.
وذكر ضابط الأمن المتقاعد على ناصر الحربي، أن رجال الأمن حاولوا استيقافه بعد تجاوزه إحدى النقاط الأمنية التي كانت تتابعه، حيث أطلقوا النيران عليه، ليبادلهم “قحص” الطلقات، ويتمكن من شل حركتهم.
وأضاف أنه أصيب بعدة طلقات نارية خلال ملاحقته، إحداها كانت في الرأس وأخريات في اليد والجانب الأيمن والكتف، في حين أصيب رجل الأمن المتقاعد عبدالرحمن محمد المجماج بعدة طلقات في الصدر.
وأبان محافظ محافظة المجمعة سابقًا، حمد الخثلان، أن المجرم صعد جبل المكمكية وألقى حزام الرصاص الخاص به، ثم دخل إلى غار وغطى رأسه، وهو ما صعب من مهام الطائرة في رصده.
وأضاف أنه صعد لمحاصرة “قحص” وطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك وأطلق طلقة نارية على قدمه، ثم وضع الرشاش على رقبته وأطلق النار على نفسه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الخثلان أنه وجد معه وصية في جيبه، كُتب بها “إلى أمي أكتب على ضوء القمر.. محاصر محاصرة شديدة وقد أسلم أو لا أسلم”، ليتم التأكد بعدها من أنه “قحص”.
عصابة “رشاش” تتهاوى..
انتـحار “قحص” اليد اليمنى لرشاش بعد تضييق الخناق على العصابة.. نتعرف على ذلك في “الجزء الرابع “من سلسلة تقارير التاسعة عن رشاش مع أحمد العثمان
أول حلقتين متوفرتين على Shahid VIPhttps://t.co/3Y31LVwNzD@Ahm_PR
#رشاش_على_شاهد#MBC1#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/g1JicEVL96
— MBC أخبار (@MBC24News) July 4, 2021