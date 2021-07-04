نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تتلمذ على يديه المئات في معهد القضاء وجامعة الإمام.. وفاة الشيخ سعود البشر
04/07/2021   11:28 م

تتلمذ على يديه المئات في معهد القضاء وجامعة الإمام.. وفاة الشيخ سعود البشر

+ = -
1067

نعى مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عميد المعهد العالي للقضاء السابق الشيخ الدكتور سعود البشر، والذي وافته المنية اليوم (الأحد).

وتخرج على يد الشيخ البشر المئات من طلاب العلم في معهد القضاء وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي كان فيها أول عميد لكلية الدعوة والإعلام.

وعدّد المغردون مناقب الراحل من خلال وسم #وفاة_الشيخ_سعود_البشر، حيث قال الدكتور عبدالواحد المزروع إن الفقيد كان باباً من أكبر أبواب الخير على طلابه، فيما أكد الدكتور حمد الجذلاني أنه عرفه متواضعا وعابداً ووقوراً ومحباً لنفع الناس. وفق “أخبار 24”.

تتلمذ على يديه المئات في معهد القضاء وجامعة الإمام.. وفاة الشيخ سعود البشر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162387.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.