تتلمذ على يديه المئات في معهد القضاء وجامعة الإمام.. وفاة الشيخ سعود البشر

نعى مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عميد المعهد العالي للقضاء السابق الشيخ الدكتور سعود البشر، والذي وافته المنية اليوم (الأحد).
وتخرج على يد الشيخ البشر المئات من طلاب العلم في معهد القضاء وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي كان فيها أول عميد لكلية الدعوة والإعلام.
وعدّد المغردون مناقب الراحل من خلال وسم #وفاة_الشيخ_سعود_البشر، حيث قال الدكتور عبدالواحد المزروع إن الفقيد كان باباً من أكبر أبواب الخير على طلابه، فيما أكد الدكتور حمد الجذلاني أنه عرفه متواضعا وعابداً ووقوراً ومحباً لنفع الناس. وفق “أخبار 24”.