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أخبار محلية > بعد تصدره الترند بصورة الممر الشرفي .. الكشف عن تفاصيل وسم “مين جاي”
04/07/2021   11:28 م

بعد تصدره الترند بصورة الممر الشرفي .. الكشف عن تفاصيل وسم “مين جاي”

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كشفت منصة فخر لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل مبادرة (#مين_جاي) بعد انتشارها بشكل كبير في لوحات الإعلانات بشوارع الرياض من خلال صورة الممر الشرفي والكرسي الفخم.

ونشرت المنصة صورة ظهر فيها شخص من ذوي الإعاقة يجلس على الكرسي المخصص للمعاقين بدلاً من كرسي الممر.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الرياضات البارالمبية.

وكان وسم #مين_جاي قد تصدر الترند في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” يوم الجمعة الماضية وأثار جدلاً من خلال غموضه وعدم توفر معلومة منه. وفق “أخبار 24”.

بعد تصدره الترند بصورة الممر الشرفي .. الكشف عن تفاصيل وسم “مين جاي”

أخبار محلية
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