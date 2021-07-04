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أخبار محلية > “الصحة” توضح الأضرار الكبيرة لمن يجلس إلى جوار المدخن
04/07/2021   11:28 م

“الصحة” توضح الأضرار الكبيرة لمن يجلس إلى جوار المدخن

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أكدت وزارة الصحة أن التدخين السلبي لديه أضرار كبيرة لصحة من يجلسون إلى جوار المدخن وتظهر أعراضه في أقل من 5 دقائق، بحيث تصبح الشرايين أقل مرونة، كما يحدث في حالة الشخص الذي دخن سيجارة.

وأضافت أنه بعد مرور 20 دقيقة يبدأ تخثر الدم لدرجة مقاربة للشخص المدخن وتترسب الدهون في الأوعية الدموية التي تزيد من خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وأشارت إلى أنه بعد مرور ساعتين تتأثر ضربات القلب مما يسبب عدم انتظامها أو الإصابة بنوبات قلبية ومضاعفات خطيرة، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين وسرطان الرئة بنسبة 20-30%. وفق “أخبار 24”.

وكشفت بأنه بعد الساعتين ترتفع نسبة الإصابة بسرطان الجيوب الأنفية والحلق والحنجرة والثدي، إضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي الطويلة وقصيرة المدة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

“الصحة” توضح الأضرار الكبيرة لمن يجلس إلى جوار المدخن

أخبار محلية
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