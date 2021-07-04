نائب وزير الحج: بيئة حج هذا العام ستكون صحية في المقام الأول ومختلفة عن الأعوام الاعتيادية

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن التجهيزات الخاصة بالبنى التحتية المتعلقة بموسم الحج ستكون مكتملة ومستعدة لاستقبال ضيوف الرحمن قبل نهاية شهر ذي القعدة.
وأوضح عبر مداخلة على إذاعة الرياض، اليوم (الأحد)، أن البيئة التي ستوفر لضيوف الرحمن ستكون مختلفة عن الأعوام الاعتيادية، مبينًا أنها ستكون بيئة صحية في المقام الأول يتم فيها التباعد بين الحاج والآخر.
وأضاف أنه سيتم وضع الخطة النهائية للنقل من خلال الجهات الأمنية المهتمة بوضع الخطط المرورية، وسيتم الإعلان عنها قريباً، لافتًا إلى أنه سيكون هناك كثافة عالية في موضوع التوعوية ستبدأ نهاية الأسبوع القادم، حتى يكون الحاج على سقف عالٍ من الوعي قبل وصوله إلى مكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيكون هناك فريق عمل للإعداد لضيافة أصحاب الهمم، مؤكدًا أنه سيكون هناك مخيم مختص لهم بنفس مستوى الخدمة المقدمة للآخرين.
#إذاعة_الرياض | د. عبدالفتاح مشاط : بيئة حج هذا العام ستكون بيئه صحيه استثنائيه في المقام الأول ..#نائب_وزير_الحج_والعمرة_في_أبعاد
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— إذاعة الرياض (@Riyadh_Radio) July 4, 2021