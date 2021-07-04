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أخبار محلية > طقس الإثنين: انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى على مناطق المملكة
04/07/2021   11:27 م

طقس الإثنين: انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى على مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الانخفاض يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة، مع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويبقى الطقس معتدلاً ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وتسجل أعلى درجة حرارة في المدينة المنورة والأحساء بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 17 درجة. وفق “أخبار 24”.

طقس الإثنين: انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى على مناطق المملكة

أخبار محلية
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