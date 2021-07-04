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اخبار رياضية > “الآسيوي” يصدم النصر بشأن ملعب تراكتور الإيراني في دوري الأبطال
04/07/2021   11:27 م

“الآسيوي” يصدم النصر بشأن ملعب تراكتور الإيراني في دوري الأبطال

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رفض الآسيوي لكرة القدم طلب نادي النصر مُجددًا بشأن استضافته لمباراة دور الـ16 أمام تراكتور الإيراني في ملعب مرسول بارك.

وأعلن اتحاد الكرة الآسيوي، منذ أيام، عن إقامة مباراة النصر وتراكتور الإيراني في دور الـ16 على ملعب محايد، يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل.

وكانت النصر قد أرسل خطاباً إلى الاتحاد الآسيوي، يؤكد خلاله تمسكه بإقامة مباراة الفريق في دور الـ16 على ملعب “مرسول بارك”، وليس على ملعب محايد. وفق “أخبار 24”.

وتتبقى أمام إدارة النصر 30 ساعة لاختيار الملعب المحايد الذي سيستضيف مباراة تراكتور، وإلا سيقوم الاتحاد الآسيوي بتحديد الملعب دون الرجوع للنصر.

“الآسيوي” يصدم النصر بشأن ملعب تراكتور الإيراني في دوري الأبطال

اخبار رياضية
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