تجار مواشٍ يبيعون الأضاحي بالتقسيط على عدة شهور.. والشيخ “الفوزان” يوضح حكمها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تجار مواشٍ يبيعون الأضاحي بالتقسيط لمدة تصل إلى 4 أو 6 أشهر بشرط امتلاك الراغب في الشراء مصدر دخل ثابت.
وقال أحد تجار المواشي، إن نظام التقسيط لديه على 4 أشهر بحيث يتم دفع القسط الأول في نفس اليوم الذي تُحجز فيه الأضحية، وباقي الأقساط يكون على 3 أشهر.
ونوه وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن القسط الخاص بالنعيمي الكبير يصل في الشهر إلى 500 ريال والنعيمي الصغير 487 ريالاً، مبيناً أنه يتم فرض 3 ريالات عن كل يوم كرسوم تعليف لتلك الأضاحي.
ولفت إلى أن شروط الاستفادة من العرض تتضمن أن يكون الراغب موظفاً أو متقاعداً أو مستفيداً من الضمان الاجتماعي مع وجود ما يثبت ذلك، موضحاً أن الحجز لا يؤكد إلا بعد سداد القسط الأول.
وحول حكم ذلك شرعاً، أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، أن الأضحية بالأقساط مُستحبة بشرط أن يكون الشخص قادراً على السداد، مبيناً أن الأضحية ليست واجبة لكنها مُستحبة ويمكن للشخص أن يضحي بالاستدانة على أن يُسدد في وقت آخر.