“الغذاء والدواء” تحذّر من “مصحح حواجب” يحتوي نسباً عالية من الرصاص والزرنيخ

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الإثنين)، من منتج للعناية بالعيون “مصحح حواجب”، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بتحليل عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت النتائج احتواءها على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، مبينةً أن المنتج يحمل اسم “REAL BEAUTY EYEBROW LINER Chocolate”، حيث جرى سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت أن التعرّض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب، كما أن التعرض لفترات طويلة لمعدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يتسبب في التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض.
ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم، مشدّدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وفق “أخبار 24”.