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أخبار محلية > اتحاد الغرف السعودية – العمانية يدعو للإسراع في ‏افتتاح ‏الطريق البري بين البلدين
05/07/2021   3:11 م

اتحاد الغرف السعودية – العمانية يدعو للإسراع في ‏افتتاح ‏الطريق البري بين البلدين

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طالب عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين ‏بضرورة ‏الإسراع بافتتاح الطريق البري المباشر الذي يربط بين ‏المملكة ‏وسلطنة عمان لما يشكله من أهمية اقتصادية في دعم ‏الاستثمار والعلاقة التجارية بين البلدين.‏

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، خلال ‏كلمة ‏ألقاها عبر اللقاء “الافتراضي” الذي تم اليوم (الإثنين) بين ‏اتحاد ‏الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان سعي ‏المملكة ‏لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ‏ومن ‏بينها سلطنة عمان الشقيقة.‏

وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في حالة ‏نمو ‏خلال الـ10 سنوات الأخيرة، إذ كان في 2010م ‏نحو4.7 ‏مليون ريال سعودي، في حين وصل إلى 11.5 مليون ريال ‏سعودي في ‏عام 2020م، لافتًا إلى أنه تراجع بنسبة 6.5% عام ‏2021 مقارنة بالعام الماضي.‏

‏ ‏ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة ‏وصناعة ‏عمان، المهندس رضا آل صالح أن إجمالي قيمة ‏الاستثمارات ‏السعودية المسجلة في السلطنة حوالي 105 ملايين ‏ريال عماني حتى عام 2017‏.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها ‏البلدان ‏الشقيقان بهدف تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي ‏والتجاري ‏بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات ‏التجارية ‏والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف ‏الجهود نحو ‏إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في ‏القطاعات المستهدفة في ‏الرؤى الوطنية لبلدينا الشقيقين.‏

اتحاد الغرف السعودية – العمانية يدعو للإسراع في ‏افتتاح ‏الطريق البري بين البلدين

أخبار محلية
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