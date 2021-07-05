ضبطت الفرق الرقابية لبلدية السلطان التابعة لأمانة منطقة عسير، مستودعاً لأحد المطاعم الشهيرة في أبها، وذلك بعد رصد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء.
وأوضح أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية ضبطت نحو 5 آلاف كجم من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في المستودع التابع للمطعم، إضافة إلى رصد عدة مخالفات من بينها تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين.
وأبان أنه جرى تحرير محضر بالمضبوطات والمخالفات، تمهيداً لتطبيق لائحة العقوبات والغرامات المنصوص عليها، إضافة إلى إغلاق المطعم.
وفق “أخبار 24”.