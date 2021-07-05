دشّن ميناء الجبيل التجاري أمس (الأحد)، آليات حديثة لمناولة الحاويات، ضمت 3 رافعات حاويات نوع (Super post Panamax) حمولة 65 طناً، و5 رافعات (RTG) حمولة 65 طناً، ليصبح إجمالي عدد رافعات الحاويات (STC) بالميناء 6 رافعات و(RTG) 13 رافعة.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن هذه الآليات تضم أحدث التقنيات والمواصفات العالمية، لتوفير كفاءة تشغيلية عالية، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات بالميناء، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، وتشجيعها على نقل الحاويات الصادرة والواردة عبر الميناء.
وأبانت أن هذه التطورات تأتي لمواكبة متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، ضمن عمليات التطوير المستمرة، التي تعمل عليها الهيئة، في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية، والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.
وفق “أخبار 24”.