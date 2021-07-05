وزير الطاقة: نستهدف ضبط توازن الأسواق .. ونأمل في الوصول إلى توافق على تمديد “أوبك+”

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاجتماع الشهري لدول تحالف أوبك + يستهدف ضبط توازن الأسواق، مشيرا إلى أن هدف التحالف هو ضبط التوازن بين العرض والطلب.
وأعرب الوزير عن أمله في الوصول إلى توافق على تمديد اتفاق أوبك+، اليوم (الإثنين)، متمنياً أن يكون الاجتماع ناجحا ومفيدا لجميع الأطراف.
وأوضح الوزير، أنه حين تم الاتفاق مع روسيا على مقترح المملكة بزيادة الإنتاج، تم الأخذ في الاعتبار ثلاثة تحديات هي، زيادة الإنتاج في فنزويلا، عودة النفط الإيراني للأسواق، ومخاطر عودة الإغلاقات الاقتصادية بسبب تحور فيروس كورونا.
وأضاف: “إن المملكة قامت بواجبات أكبر مما هي ملزمة به.. حيث خفضت الإنتاج تطوعا بمقدار 400 ألف برميل خلال 14 شهرا”، مبيناً في لقاء مع قناة “الشرق للأخبار”، أن المرونة ستكون موجودة في سبتمبر سواء بخفض الإنتاج أو استمرار الزيادة بنفس الوتيرة. وفق “أخبار 24”.
وحول الأسعار الحالية للنفط، قال الوزير “لا نعلق على الأسعار”، مبينا أن الأسعار الحالية مقاربة لمستويات 2018، ولا يرى أنها سببٌ في ارتفاع معدلات التضخم الحالية، مضيفا أن تأثير أسعار النفط على التضخم محدود إن لم يكن غير موجود إطلاقا.
وكانت “أوبك +” قد قررت يوم الجمعة تأجيل الاجتماع بشأن تحديد مستويات الإنتاج إلى اليوم الإثنين، ويدرس التحالف زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًا بداية من أغسطس وحتى نهاية 2022.