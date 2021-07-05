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أخبار محلية > جامعة الأمير سلطان تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ‏
05/07/2021   3:11 م

جامعة الأمير سلطان تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ‏

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أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن حاجتها لشغل عدد من ‏الوظائف الإدارية والفنية بإدارات الجامعة للسعوديين ‏والسعوديات.‏

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تشمل الحاصلين ‏على شهادة البكالوريوس في كل من، الهندسة المدنية، وعلوم ‏الحاسب، والنظم والمعلومات والمحاسبة.‏

وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل أيضًا، علوم المكتبات، ‏والعلاقات العامة والإعلام، والموارد البشرية، وإدارة الاعمال، ‏وكذلك الحاصلين على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية.‏ وفق “أخبار 24”.

واشترطت في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية، على أن تكون ‏الأفضلية لمن لديه خبرة عملية، مبينة أن التقديم يتم من خلال من خلال “بوابة التوظيف”أو بريد الجامعة الإلكتروني: Jobs@psu.edu.sa.‏

جامعة الأمير سلطان تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ‏

أخبار محلية
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