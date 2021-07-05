جامعة الأمير سلطان تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ‏

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية بإدارات الجامعة للسعوديين والسعوديات.
وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تشمل الحاصلين على شهادة البكالوريوس في كل من، الهندسة المدنية، وعلوم الحاسب، والنظم والمعلومات والمحاسبة.
وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل أيضًا، علوم المكتبات، والعلاقات العامة والإعلام، والموارد البشرية، وإدارة الاعمال، وكذلك الحاصلين على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.
واشترطت في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية، على أن تكون الأفضلية لمن لديه خبرة عملية، مبينة أن التقديم يتم من خلال من خلال “بوابة التوظيف”أو بريد الجامعة الإلكتروني: Jobs@psu.edu.sa.