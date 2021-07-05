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أخبار محلية > سفير المملكة بالقاهرة يشارك في تدشين أعمال المسلسل ‏السعودي “تساهيل”‏
05/07/2021   3:10 م

سفير المملكة بالقاهرة يشارك في تدشين أعمال المسلسل ‏السعودي “تساهيل”‏

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شارك سفير المملكة بالقاهرة، أسامة نقلي، في تدشين ‏أعمال المسلسل السعودي “تساهيل” والذي يتم تصويره حاليًا في ‏مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر المصرية.‏

وأشاد السفير بمستوى الإنتاج، ومشاركة نجوم البلدين الشقيقين ‏جنبآً إلى جنب في هذا العمل، كما أبدى إعجابه بالكفاءات الفنية ‏السعودية الشابة التي تعمل في المسلسل. ‏

وعبر عن سعادته بتوالي الأعمال الفنية المشتركة بين البلدين ‏مما يعكس البعد الثقافي والفني للعلاقات التاريخية المتميزة بين ‏البلدين.‏ وفق “أخبار 24”.

‏وأشار نقلي إلى أن الثقافة والفنون لا تقتصر أهدافها على ‏الترفيه فحسب، بل تشكل منبراً لتوثيق التراث الوطني للأجيال ‏الحاضرة والمقبلة من خلال إبراز المراحل التاريخية للتطور ‏المجتمعي على مر العصور والمقبلة.‏

يُشار إلى أن مسلسل تساهيل من إنتاج شركة‏Mbc Groub ‎، ‏ويشارك بالعمل فيه مجموعة من النجوم في البلدين ويتم تصويره ‏بين كل من الرياض، وجدة؛ والطائف، والقاهرة، وكينيا.‏

سفير المملكة بالقاهرة يشارك في تدشين أعمال المسلسل ‏السعودي “تساهيل”‏

أخبار محلية
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