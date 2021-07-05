سفير المملكة بالقاهرة يشارك في تدشين أعمال المسلسل ‏السعودي “تساهيل”‏

شارك سفير المملكة بالقاهرة، أسامة نقلي، في تدشين أعمال المسلسل السعودي “تساهيل” والذي يتم تصويره حاليًا في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر المصرية.
وأشاد السفير بمستوى الإنتاج، ومشاركة نجوم البلدين الشقيقين جنبآً إلى جنب في هذا العمل، كما أبدى إعجابه بالكفاءات الفنية السعودية الشابة التي تعمل في المسلسل.
وعبر عن سعادته بتوالي الأعمال الفنية المشتركة بين البلدين مما يعكس البعد الثقافي والفني للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
وأشار نقلي إلى أن الثقافة والفنون لا تقتصر أهدافها على الترفيه فحسب، بل تشكل منبراً لتوثيق التراث الوطني للأجيال الحاضرة والمقبلة من خلال إبراز المراحل التاريخية للتطور المجتمعي على مر العصور والمقبلة.
يُشار إلى أن مسلسل تساهيل من إنتاج شركةMbc Groub ، ويشارك بالعمل فيه مجموعة من النجوم في البلدين ويتم تصويره بين كل من الرياض، وجدة؛ والطائف، والقاهرة، وكينيا.