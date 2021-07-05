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أخبار محلية > بالفيديو.. شيخ سوق المواشي بالمدينة يكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار هذا العام
05/07/2021   3:10 م

بالفيديو.. شيخ سوق المواشي بالمدينة يكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار هذا العام

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كشف شيخ طائفة سوق المواشي بالمدينة المنورة، سليم الزغيبي، عن أسباب ارتفاع أسعار المواشي، قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح “الزغيبي” خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الزيادة في أسعار المواشي هذا العام بلغت نحو 20% عن السنوات السابقة، مبيناً أن زيادة أسعار الأعلاف هو ما تسبب في ارتفاع الأسعار، حيث إن أسعار الشعير في السابق كانت من 38 إلى 40 ريالا، أما الآن فقد وصل سعر الكيس من 60 إلى 65 ريالا.

وأبان أن موسم الحج تصادف مع فصل الصيف هذا العام، مشيراً إلى أن درجات الحرارة العالية تؤثر على الأغنام وتؤدي لنفوقها، وبالتالي تتسبب في ارتفاع أسعار الأغنام، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواشي هو قلة الاستيراد من خارج المملكة كالسودان وأوروبا وتركيا وسوريا. وفق “أخبار 24”.

ودعا إلى تخصيص أماكن لباعة الأغنام المتجولين للحد من عمليات غش الزبائن، مشيراً إلى أن بعضهم يغشون الزبائن ببيعهم النعاج على أنها خراف.

بالفيديو.. شيخ سوق المواشي بالمدينة يكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار هذا العام

أخبار محلية
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