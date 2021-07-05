نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن بدء القبول لمرحلة البكالوريوس
05/07/2021   3:10 م

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن بدء القبول لمرحلة البكالوريوس

+ = -
430

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة البدء باستقبال طلبات الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن القبول سيستمر حتى يوم 5/ 12/ 1442 هـ، حيث سيتم إعلان نتائج المرشحين وبدء تأكيد القبول يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة المقبل.

وأبانت أن القبول سيكون متاحاً في المسار النظري بكليات: الشريعة، والدعوة وأصول الدين، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والأنظمة والدراسات القضائية ، وفي المسار العلمي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات: العلوم، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والهندسة. وفق “أخبار 24”.

وأفادت بأن عملية القبول تخضع للمفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة الموزونة في المسار العلمي، بواقع 30% للثانوية العامة و30 % لاختبار القدرات و40% للاختبار التحصيلي، وفي المسار النظري بواقع 50% للثانوية العامة و50% لاختبار القدرات.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن بدء القبول لمرحلة البكالوريوس

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162484.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.