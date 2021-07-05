الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن بدء القبول لمرحلة البكالوريوس

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة البدء باستقبال طلبات الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت الجامعة أن القبول سيستمر حتى يوم 5/ 12/ 1442 هـ، حيث سيتم إعلان نتائج المرشحين وبدء تأكيد القبول يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة المقبل.
وأبانت أن القبول سيكون متاحاً في المسار النظري بكليات: الشريعة، والدعوة وأصول الدين، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والأنظمة والدراسات القضائية ، وفي المسار العلمي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات: العلوم، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والهندسة. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن عملية القبول تخضع للمفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة الموزونة في المسار العلمي، بواقع 30% للثانوية العامة و30 % لاختبار القدرات و40% للاختبار التحصيلي، وفي المسار النظري بواقع 50% للثانوية العامة و50% لاختبار القدرات.