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أخبار محلية > اختيار سعوديين لعضوية المحكمة الدولية للتحكيم التجاري
05/07/2021   3:09 م

اختيار سعوديين لعضوية المحكمة الدولية للتحكيم التجاري

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أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع غرفة التجارة ‏الدولية في باريس، اختيار الخبيرين القانونيين الدكتور خالد بن ‏عبدالعزيز النويصر، وحسام صلاح الحجيلان لعضوية ‏المحكمة.‏

وأكد اتحاد الغرف السعودية أن اختيار “النويصر” و”الحجيلان” ‏لعضوية المحكمة يعكس مكانة المملكة وقوة تواجدها في ‏المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية على ‏الأصعدة كافة.‏

ومن جهته أعرب الدكتور خالد النويصر عن سروره لمنحه هذه ‏العضوية في ‏المحكمة الدولية التي تعد من أهم المنظمات ‏العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي. ‏

يُشار إلى أن قرارات المحكمة الدولية للتحكيم التجاري والتي ‏تأسست عام 1923م معترف بها دوليًا، عقب توقيع 120 دولة ‏على اتفاقية نيويورك عام 1958.‏

الدكتور خالد بن ‏عبدالعزيز النويصر، وحسام صلاح الحجيلان

وفق “أخبار 24”.

اختيار سعوديين لعضوية المحكمة الدولية للتحكيم التجاري

أخبار محلية
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