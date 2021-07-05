اختيار سعوديين لعضوية المحكمة الدولية للتحكيم التجاري

أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع غرفة التجارة الدولية في باريس، اختيار الخبيرين القانونيين الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر، وحسام صلاح الحجيلان لعضوية المحكمة.
وأكد اتحاد الغرف السعودية أن اختيار “النويصر” و”الحجيلان” لعضوية المحكمة يعكس مكانة المملكة وقوة تواجدها في المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية على الأصعدة كافة.
ومن جهته أعرب الدكتور خالد النويصر عن سروره لمنحه هذه العضوية في المحكمة الدولية التي تعد من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي.
يُشار إلى أن قرارات المحكمة الدولية للتحكيم التجاري والتي تأسست عام 1923م معترف بها دوليًا، عقب توقيع 120 دولة على اتفاقية نيويورك عام 1958.
وفق “أخبار 24”.