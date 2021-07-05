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أخبار محلية > بالفيديو.. “الداخلية”: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
05/07/2021   10:34 م

بالفيديو.. “الداخلية”: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

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تمكّن رجال القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية اليوم (الإثنين)، من ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 64 مخالفاً لرعيهم 4302 رأس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، إضافةً إلى 26 مواطناً بحوزتهم 16م3 من الحطب المحلي قاموا بعرضه لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

كما جرى ضبط 10 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في محافظتي جدة والطائف، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق جميع المخالفين من قبل الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الداخلية”: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

أخبار محلية
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