بالفيديو.. “الداخلية”: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

تمكّن رجال القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية اليوم (الإثنين)، من ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 64 مخالفاً لرعيهم 4302 رأس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، إضافةً إلى 26 مواطناً بحوزتهم 16م3 من الحطب المحلي قاموا بعرضه لأغراض تجارية بمدينة الرياض.
كما جرى ضبط 10 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في محافظتي جدة والطائف، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق جميع المخالفين من قبل الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
#الداخلية:
ضبط (100) مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق #المملكة pic.twitter.com/wbzlFSkrmj
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 5, 2021