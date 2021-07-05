قال رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، اليوم الإثنين، إن استراتيجية النقل تستهدف جذب عدد أكبر من الخطوط الجوية الدولية لمطارات وأجواء المملكة، مؤكداً الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية بقطاع الطيران المحلي.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق استراتيجية النقل، أن الاستراتيجية تستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية، مشيرًا إلى أن النقل الجوي سيشمل 250 وجهة ومحطة عالمية، مقارنة بـ99 محطة يتم الوصول إليها حاليًا.
وأضاف الدعيلج أن الاستراتيجية تستهدف الوصول بالقدرة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، مقارنة بحوالي 103 ملايين مسافر في الوقت الحالي. وفق “أخبار 24”.
كما أكد أن المملكة تستهدف الوصول بقدرة قطاع الشحن لـ4.5 مليون طن سنويًا، مقارنة بـ900 ألف طن في 2019.
فيديو | رئيس هيئة الطيران: نستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية.. وسنضاعف النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية#الإخبارية pic.twitter.com/T09RZLIi6y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2021
فيديو | رئيس هيئة الطيران: الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية بقطاع الطيران المحلي #الإخبارية pic.twitter.com/YgCfggII2o
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2021