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أخبار محلية > دراسة أمريكية: المتحصنون بلقاحي فايزر وموديرنا تمتد مناعتهم لسنوات ولا يحتاجون جرعات معززة
05/07/2021   10:33 م

دراسة أمريكية: المتحصنون بلقاحي فايزر وموديرنا تمتد مناعتهم لسنوات ولا يحتاجون جرعات معززة

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كشفت نتائج أبحاث جديدة قام بها فريق بحثي من جامعة واشنطن، أن لقاحي فايزر وموديرنا يؤديان إلى تعزيز قدرة الجهاز المناعي على منع استجابته لفيروس كورونا لعدة سنوات قادمة.

وأوضح رئيس الفريق البحثي واختصاصي المناعة بالجامعة علي اليبيدي، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”، أن معظم الأشخاص الذين تم تحصينهم بلقاحات mRNA قد لا يحتاجون إلى جرعات معززة.

وأرجع اليبيدي ذلك إلى أن الخلايا المناعية بقيت في نخاع العظام لمدة 8 أشهر على الأقل بعد الإصابة، إلى جانب استمرار خلايا الذاكرة البائية في النضج والقوة مدة عام على الأقل. وفق “أخبار 24”.

كما وجدت الدراسة أن المركز الجرثومي الذي يتشكّل في الرئتين بعد الإصابة بكورونا لا يزال نشطاً للغاية في جميع المشاركين عدد 15 أسبوعاً من الجرعة الأولى.

دراسة أمريكية: المتحصنون بلقاحي فايزر وموديرنا تمتد مناعتهم لسنوات ولا يحتاجون جرعات معززة

أخبار محلية
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