تداولت صورة التقطت منذ الأربعينيات الميلادية لموظف سعودي في أرامكو، أثناء تناوله القهوة العربية وبجانبه فانوس في بيت من القش، تداولاً واسعاً.
وكشفت رشا عثمان التويجري “ابنة صاحب الصورة” لـ”أخبار 24″، أن الصورة التي انتشرت لوالدها تعود إلى الأربعينيات الميلادية، حيثُ التقطت في البيت “البرستي” والمخصص لموظفي أرامكو في منطقة النهدين في الظهران، قبل أن تمنحهم أراضي في منطقة الثقبة.
وأشارت إلى أن والدها خدم في أرامكو حوالي 50 عاماً، موضحة أنه كان يتيمًا ولم يتعلم القراءة والكتابة، لكنه لاحقًا ذهب للكويت فترة للدراسة فيها، ثم عاد لرأس تنورة وتدرج في التعلم الذاتي للإنجليزية وأجادها تحدثاً ثم كتابة، واستمر يعلم السعوديين الإنجليزي نتيجة مخالطته للأمريكان في عمله وفي المنطقة.
وأضافت، أن والدها كان أحد المقاولين الذين بنوا سينما أرامكو في رأس تنورة، كما شغل عدة مناصب حتى وصل قبل تقاعده لمدير قسم تملك البيوت في أرامكو.
وبينت أنه عمل فترة من الفترات كمترجم للملك سعود رحمه الله، بالإضافة إلى أنه كان يلقي الخطابات الرسمية في زيارات الملوك والأمراء.