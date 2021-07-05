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أخبار محلية > وزير النقل: استراتيجية النقل تستهدف تعزيز مكانة المملكة بحركة التجارة العالمية
05/07/2021   10:33 م

وزير النقل: استراتيجية النقل تستهدف تعزيز مكانة المملكة بحركة التجارة العالمية

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، اليوم الإثنين، أهمية استراتيجية النقل في تعزيز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، أن الاستراتيجية الموضوعة للنقل ستفتح المجال لتكون المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجيستية.

وأضاف أن أزمة كورونا اختبرت قدرات الدول، مؤكدًا أن المملكة تسعى للتصدي لهذه التحديات المصاحبة للجائحة.

وأشار إلى أن الوزارة ستسعى لتمكين الاستراتيجية من تحقيق أهدافها المطلوب الوصول إليها، مؤكدًا أن الاستراتيجية تتضمن مشاريع كبرى تسهم في التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

وأبان أن رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، حددت مسارًا لخروج الاستراتيجية على نحو يليق بالمملكة ومكانتها، مؤكدًا أن الاستراتيجية تستهدف ربط قطاعات متنوعة في رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة النقل لشؤون التخطيط والمعلومات الدكتور منصور بن عبد الحميد التركي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح الاستراتيجية ووضع خطوطها العريضة.

وزير النقل: استراتيجية النقل تستهدف تعزيز مكانة المملكة بحركة التجارة العالمية

أخبار محلية
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