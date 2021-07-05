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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة
05/07/2021   10:32 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وأوضح المركز أن السماء ستكون غائمة جزئياً على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما توقّع نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في المدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

أخبار محلية
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