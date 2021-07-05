بالفيديو.. هكذا يتم إعطاء لقاح كورونا لمخالفي نظام الإقامة

تواصل وزارة الصحة جهودها لتقديم لقاح فيروس كورونا المستجد لكافة سكان المملكة مجانًا، بما في ذلك المستفيدون من مخالفي نظام الإقامة.
ورصد تقرير لقناة العربية، حملات إعطاء اللقاحات لمخالفي نظام الإقامة في مكة المكرمة، حيث يتم الوصول إليهم داخل الأحياء التي يسكنونها، وذلك من خلال التنسيق بين الفرق الميدانية والجهات المعنية بتسهيل الوصول للمقيمين، بما يضمن تقديم جرعتي اللقاح للمستفيدين.
وأظهر التقرير إجراءات فحص هويات المستفيدين للحصول على المعلومات الخاصة بهم، أو الاعتماد على البيانات التي يقدمونها بأنفسهم في حال لم تكن لديهم هويات، وذلك من خلال آلية خاصة بوزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المسؤول في الفرق الصحية الميدانية بمكة الدكتور سلمان جان، آلية التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها غير الحاملين للهويات، حيث أكد أنه يتم التنسيق أولًا مع ممثلي الجاليات وإحضار الشخص وتعريفه، ثم تسجيله في النظام عبر آلية محددة من الوزارة، وطباعة شهادة تطعيم له.
#نشرة_الرابعة | مراسل العربية @sultan_mr_يرصد تقديم اللقاحات إلى المستفيدين من مخالفي الإقامة مجاناً pic.twitter.com/OsOk1owR1o
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 5, 2021