نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صدور بيان نهائي حول الأنواع التي يُمنع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص.
جاء ذلك تعقيبا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيان من المركز حول الأنواع التي يُمنع صيدها خلال “ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين المهتمين”.
وأشار المركز إلى أن ما طُرح خلال الورشة يهدف للمناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف، والتي تحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة، وسلامة النظم البيئية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.