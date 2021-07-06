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اخبار رياضية > الشهري يعلن القائمة النهائية لـ “الأخضر الأولمبي” في أولمبياد طوكيو
06/07/2021   7:41 م

الشهري يعلن القائمة النهائية لـ “الأخضر الأولمبي” في أولمبياد طوكيو

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أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، سعد الشهري القائمة النهائية التي تستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وجاء الثلاثي، سلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري، على رأس القائمة التي ستقود “الأخضر الأولمبي” في طوكيو في الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 7 أغسطس المقبل.

يذكر أن القرعة أوقعت المنتخب البرازيلي إلى جانب الأخضر الأولمبي، وألمانيا، وساحل العاج، في دورة الألعاب التي تنطلق في الـ23 من يوليو الجاري.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي السعودي كالآتي:

الاخضر

وفق “أخبار 24”.

الشهري يعلن القائمة النهائية لـ “الأخضر الأولمبي” في أولمبياد طوكيو

اخبار رياضية
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