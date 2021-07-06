“أمرابط” يلقن محللاً هولندياً درساً قاسياً بعد انتقاده للمملكة

لقن محترف نادي النصر السابق، المغربي نور الدين أمرابط، محللاً رياضياً هولندياً درساً قاسياً، بعدما هاجم المملكة.
ودافع أمرابط بشراسة عن المملكة بعدما حل ضيفًا على أحد البرامج التلفزيونية الهولندية، وتعرض للاستفزاز من المحلل الرياضي الهولندي، يوهان ديركسين الذي اتهمه باللعب في بلد لا تهتم بحقوق الإنسان ووصف من يلعب هناك بأنهم “متخلفون”.
ورد النجم المغربي على المحلل الهولندي، بأن المملكة دولة آمنة تعطي النساء حقوقهن وتساعد الملايين من سكان العالم الثالث بتوفير فرص العمل لهم مما يُساعدهم، مستشهدًا بصديق له من دولة بنجلاديش تساعده المملكة على توفير حياة كريمة له ولأولاده.
وهاجم ديركسين قرار أمرابط باللعب بدوري المحترفين، لكن نجم النصر السابق رد بقوة، وأبلغ المحلل الهولندي أنه يتحدث بسذاجة وسطحية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أمرابط قد انضم إلى نادي النصر في صيف 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وقد انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم، بعدما حقق 3 ألقاب مع الفريق.