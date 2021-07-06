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أخبار محلية > الأمم المتحدة تمنح “العيسى” الدكتوراه الفخرية تقديرا لإسهاماته في مكافحة الكراهية
06/07/2021   7:41 م

الأمم المتحدة تمنح “العيسى” الدكتوراه الفخرية تقديرا لإسهاماته في مكافحة الكراهية

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منحت الأمم المتحدة، عبر جامعتها الأكاديمية للسلام، درجة الدكتوراه الفخرية للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى.

جاء ذلك، خلال المناسبة التي أقيمت في مقر جامعة السلام بجنيف، بحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ونخبة من القيادات الفكرية والسياسية والبرلمانية الأوروبية، تقديراً لجهود العيسى المتميزة في دعم الدبلوماسية الدولية، وتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب، وإسهاماته المؤثرة في مكافحة الكراهية.

وألقى الشيخ العيسى، كلمةً عبر فيها عن شكره وتقديره لهذا التكريم المحفز لبذل المزيد من العمل في خدمة السلام، كونه جاء من جامعة مرموقة قدمت إسهامات عالمية مشهودة في خدمة السلام العالمي، منوها بالدور الكبير للجامعة في خدمة السلام، مستفيدة من ثقلها الأممي.

من جانبه، أشاد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بالتقدير الذي يحظى به العيسى على نطاق واسع بوصفه شخصية دولية رائدة للاعتدال تواصل العمل الجاد لإيصال رسالة الإسلام المعتدل والتعايش السلمي حول العالم، وتبذل جهوداً لتوعية الأقليات المسلمة.

بدوره، قال رئيس جامعة الأمم المتحدة للسلام، الدكتور فرانسيسكو روخاس: “تتشرف الجامعة بمنح درجة الدكتوراه الفخرية للدكتور محمد العيسى الذي يحظى باعتراف واسع النطاق بوصفه الصوت العالمي للاعتدال، ونظير التزامه بتوعية العالم أجمع بالقيم الدينية التي تتمثل في التعاطف والتفاهم والتعاون، وبناء شراكات جديدة بين المجتمعات والأديان والأمم”.

العيسى

العيسى

العيسى

وفق “أخبار 24”.

الأمم المتحدة تمنح “العيسى” الدكتوراه الفخرية تقديرا لإسهاماته في مكافحة الكراهية

أخبار محلية
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