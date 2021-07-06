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أخبار الخرج > جامعة الأمير سطام تعلن عن تفاصيل القبول للطالبات في كلية الطب بالخرج
06/07/2021   7:45 م

جامعة الأمير سطام تعلن عن تفاصيل القبول للطالبات في كلية الطب بالخرج

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تخصص الطب للطالبات في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

أعلنت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام عن فتح القبول في تخصص الطب البشري للطالبات في كلية الطب بالخرج للعام الجامعي 1443 هـ غداً الأربعاء عبر بوابة القبول للطالبات.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي في الجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري حيث أوضح أن القبول في كلية الطب البشري للطالبات يكون بعد اجتياز الطالبة للسنة التحضيرية للتخصصات الصحية للعام الجامعي 1443 هـ وتحقيقها لجميع الشروط والمعايير المطلوبة للقبول .

ويأتي استحداث مثل هذه التخصصات النوعية ضمن خطط الجامعة في التوسع في برامجها وتخصصاتها الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل .

وأوضح الدكتور الدوسري أن الكليات المتاحة للطالبات بعد اجتياز برنامج السنة التحضيرية للكليات الصحية بنجاح هي الطب البشري بالخرج المستحدثة مؤخراً وكلية الصيدلة بالخرج والعلوم الطبية التطبيقية بالخرج- علوم التمريض والبرنامج الموحد بتخصصات التصوير المقطعي وعلوم المختبرات الطبية والعلاج الطبيعي.

جامعة الأمير سطام تعلن عن تفاصيل القبول للطالبات في كلية الطب بالخرج

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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