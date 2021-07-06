” أضاحي” يدشن تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام

دشّن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، اليوم (الثلاثاء)، تلقّي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام 1442هـ، وذلك بالشراكة مع مصرف الراجحي ومنصة إحسان والبريد السعودي وبنك البلاد.
ويأتي ذلك وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة في مواقع الذبح وسط إجراءات صحية مشددة، لتنفيذ نسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات.
وكشف المشروع عن إجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل، داعياً الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات. وفق “أخبار 24”.
كما دعا “أضاحي” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهّلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى، والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية والشراء المباشر من خلال الرابط.