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أخبار محلية > وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام
06/07/2021   10:29 م

وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام

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اعتمد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية

وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو،  أنه تم استكمال استعدادات الدفاع المدني لموسم حج هذا العام، وذلك بالتماشي مع الخطة العامة للطوارئ التي تم إعدادها تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي يتم تنفيذها بمتابعتهما ودعمهما

وأضاف أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع المهيأة لسكن الحجاج، بما يشمل جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة. وفق “أخبار 24”.

وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام

أخبار محلية
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