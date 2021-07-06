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أخبار محلية > هل تذكرون السفينة العالقة “إيفرغيفن”؟ ستتحرك أخيراً من قناة السويس غداً
06/07/2021   10:29 م

هل تذكرون السفينة العالقة “إيفرغيفن”؟ ستتحرك أخيراً من قناة السويس غداً

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أصدرت المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارا بالسماح لسفينة الحاويات البنمية “إيفرغيفن” بمغادرة قناة السويس، لتستكمل رحلتها إلى ميناء روتردام الهولندي، غدا الأربعاء.

وسيتوجه مندوب من المحكمة لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المُرة لرفع الحجز عن السفينة وإخطار ربانها بالقرار، بعد التوصل لتسوية بين الشركة المالكة وهي “إيفر جرين” وهيئة قناة السويس.

وسيرافق السفينة قاطرتان خلال رحلتها بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بعد أن سببت أزمة قبل أشهر، عندما علقت في مجرى قناة السويس لعدة أيام، وعطلت حركة الملاحة الدولية.وفق “أخبار 24”.

هل تذكرون السفينة العالقة “إيفرغيفن”؟ ستتحرك أخيراً من قناة السويس غداً

أخبار محلية
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