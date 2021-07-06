“مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” .. المكان الأمثل لقضاء الصيف

ينتظر كثيرون الإجازة الصيفية من أجل الاسترخاء والاستجمام والحصول على قسط من الراحة، وهو ما توفره مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ حيث تمنحك فرصة رائعة للإجازة لا يمكن نسيانها.
وتُعد المدينة الاقتصادية إحدى وجهات برنامج “صيف السعودية 2021″، الذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتتميز بالعديد من الإمكانات والمميزات، فهي نموذج مثالي للمدينة العصرية، إذ تجمع بين الحداثة والمساحات الخضراء الشاسعة، وتضم إلى جانب ذلك مشاريع صناعية ومنتجعات سياحية وأماكن ترفيهية عديدة.
تبعد المدينة 100 كيلومتر شمال جدة، وبالرغم من أنها صُممت في الأصل بهدف جذب شركات الأعمال العالمية، فإنها أصبحت الآن وجهة سياحية فريدة قادرة على استضافة العديد من المنافسات الدولية؛ فهي تحتوي على أرض نادي الغولف رويال غرينز، أحد أشهر ملاعب الغولف في الشرق الأوسط، إضافة إلى إنشاء حلبة لسباق السيارات في منطقة لاغونا الترفيهية.
وتتميز المدينة بطقسها الصحراوي المعتدل، فدرجة الحرارة التي تصل إلى 28 درجة مئوية تجعل من واجهتها البحرية ملاذا للمصطافين لقضاء أوقات ممتعة على الشاطئ، وممارسة رياضة ركوب الدراجات وكذلك الرياضات المائية.
وتأهبت المدينة الاقتصادية لبرنامج “صيفنا على جوك”، واستعدت لاستقبال الزوار من مختلف المناطق من مواطنين ومقيمين، عبر مرافقها السياحية والترفيهية.
وتضم، إلى جانب المنطقة الصناعية، منطقة سكنية، ومنتجعات عالمية، ومدينة ترفيهية وسياحية، تُعد الأكبر والأحدث في المنطقة، وأيضا مطاعم فاخرة تتبع السلاسل العالمية، وإطلالات فنادقها الشاطئية الخلابة، التي تُحقق نمطا فريدا من الحياة الراقية التي تلبي كافة التطلعات العصرية.
ويمكن لهواة الإبحار استغلال فرصة مذهلة عبر نادي اليخوت الذي يضم قاعة ساحرة ذات طراز متماشٍ مع الرونق البحري، وتقدم المارينا نشاطات وخدمات الضيافة في رحاب الفندق المجاور “فندق البيلسان”، والمطاعم القريبة، والتي أصبحت إحدى أهم نقاط التقاء محبي اليخوت في البحر الأحمر.
ويتوفر لهواة الصيد تجربة مثيرة بصيد الأسماك بالطرق التقليدية، وصيد السنانير والإسقاط في المياه العميقة، والصيد بالسيف البحري، مع تجربة متكاملة وغنية في ممارسة الغوص الاستكشافي.
وأطلقت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خدمة تلبية الاحتياجات اليومية للزوار، مثل الأنشطة العائلية في الهواء الطلق، والأنشطة المائية، وركوب السيارات، وتجربة الغولف للهواة والمحترفين والأطفال، وغيرها من التجارب السياحية الأخرى.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت، عبر منصة “روح السعودية”، برنامج صيف السعودية 2021 بشعار “صيفنا على جوك”، من 24 يونيو وحتى 30 سبتمبر، في 11 وجهة سياحية، منها المدينة الاقتصادية.
وفق “أخبار 24”.