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أخبار محلية > سكان المملكة أنفقوا أكثر من 10.7 مليار ريال في أسبوع .. فماذا اشتروا بها؟
06/07/2021   10:28 م

سكان المملكة أنفقوا أكثر من 10.7 مليار ريال في أسبوع .. فماذا اشتروا بها؟

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أعلن البنك المركزي السعودي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (27 يونيو – 3 يوليو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 10.75 مليار ريال عبر 111.3 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 28.6% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 2.4 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.7 مليار ريال، تلاها “قطاعات أخرى” بأكثر من 1.45 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي أكثر من 1.4 مليار ريال، و1.05 مليار ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و872.6 مليون ريال على الملابس والأحذية، و856.1 مليون ريال على قطاع الصحة، و628.1 ملايين ريال على الاتصالات.

كما أُنفقت 625.4 مليون ريال على محطات الوقود، و392.9 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و366.5 مليون ريال على الأثاث، و309.8 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و297 مليون ريال على المجوهرات. وفق “أخبار 24”.

وأنفق المستهلكون في مدينة الرياض 3.2 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بقيمة 1.7 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام 551.3 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 393.3 مليون ريال، والخبر بأكثر من 353 مليون ريال، وبلغ إنفاق مكة المكرمة 338.8 مليون ريال، و”مدن أخرى” بإجمالي 3.34 مليار ريال.

سكان المملكة أنفقوا أكثر من 10.7 مليار ريال في أسبوع .. فماذا اشتروا بها؟

أخبار محلية
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