“النيابة” تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتيًّا يثير التعصب القبلي

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه صدر أمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يحتوي على مضامين تبث التعصب القبلي والبغضاء والكراهية في المجتمع.
وأوضح المصدر أن المحتوى المعلوماتي الذي نشره المتهم يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية، مبيناً أنه ينشر روح الكراهية بين أفراد المجتمع وينال من اللُحمة الوطنية، كما أنه يُسيء للآخرين بكلام بذيء وخارج عن سياق الآداب العامة.
وأكد أن نشر ما يثير النعرات القبلية وروح الكراهية والبغضاء عبر وسائل التواصل يُعد مساساً بالنظام العام ومن الجرائم الموجبة للتوقيف، لافتاً إلى أن عقوبته تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال. وفق “أخبار 24”.