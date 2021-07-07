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أخبار محلية > “التعليم” تعلن نتائج إجراءات النقل الخارجي لسد الاحتياج التعليمي من خلال “نور”
07/07/2021   8:16 ص

“التعليم” تعلن نتائج إجراءات النقل الخارجي لسد الاحتياج التعليمي من خلال “نور”

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أعلنت وزارة التعليم نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي من خلال نظام نور.

وقالت الوزارة إنه حرصاً منها على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل (1443 هـ) وضمن سد الاحتياج التعليمي، فقد حققت رغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما توفر لديها من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع من خلال نظام نور، وأنها تدرس القيام بإجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا العام الحالي، بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية، وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في مجالات مطلوبة لتعظيم الاستفادة منهم في سد الاحتياج التعليمي، وتوفير فرص أكبر لهم في عملية النقل الخارجي.

وأكدت أنها تعتز بالمعلمين والمعلمات وتثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن وبناء جيل المستقبل، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

"التعليم" تعلن نتائج إجراءات النقل الخارجي لسد الاحتياج التعليمي من خلال "نور"

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن نتائج إجراءات النقل الخارجي لسد الاحتياج التعليمي من خلال “نور”

أخبار محلية
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