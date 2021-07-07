الأمن العام يستعرض الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، عدداً من الجرائم والمخالفات التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية.
وجاءت الجرائم على النحو التالي:
. مقيم من الجنسية الباكستانية يظهر بفيديو وهو مكبّل القدمين وتبين أن شقيقيه قاما بتكبيله.
. اثنان مخالفان لنظام الإقامة من الجنسية الهندية قاما بتجهيز مقر لتزوير الوثائق الرسمية، ضبط بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أرقام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
. مواطن و9 مقيمين من الجنسية اليمنية ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها للمواطن وذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، وضبط بحوزتهم مبلغ 724.949 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
. مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية من أرباب السوابق تورطوا بسرقة المركبات واستخدامها في تنقلاتهم عند اقتحام المنازل بغرض السرقة منها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/MvadkzeMso
— الأمن العام (@security_gov) July 6, 2021