للحوامل ومرضى القلب والسكري .. فوائد مهمة للبقوليات عليكم اكتشافها

تتمتع البقوليات بمميزات كثيرة لصحة الإنسان؛ نظراً لما تحتويه من قيمة غذائية عالية، كونها مصدرًا حيويًا للبروتينات والأحماض الأمينية، فضلاً عن احتوائها على المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، بالإضافة إلى ذلك فهي رخيصة الثمن مقارنة مع الأنواع الأخرى من الأغذية.
أنواعها
تُعد البقوليات من أكبر الفصائل النباتيّة حيث تضم أكثر من 18 ألف نوع، أشهرها: العدس بأنواعه الأخضر والأحمر والأصفر، والبازلاء، والفاصولياء، والحمص، والفول، والترمس، واللوبيا.
فوائد البقوليات
تتمتع البقوليات بالعديد من الفوائد ذات القيم الغذائية العالية، منها:
مصدر بروتيني
تحتوي البقوليات على كمية هائلة من البروتينات التي يحتاجها الجسم، لذلك فهي بروتين نباتي بديل للحوم، وتشكل حلًا مثاليًا للنباتيين الذين لا يتناولون كميات كافية من اللحوم والأسماك أو منتجات الألبان.
الوقاية من الأمراض المزمنة
تُعد مصدرًا عاليًا للألياف الغذائية، حيث تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطانات.
مصدر للحديد
تصنف البقوليات بأنها أحد أهم مصادر الحديد من النوع النباتي، ويلجأ إليها النباتيون الذين يبحثون باستمرار عن مصادر غذائية غنية بالحديد.
صحة العظام
تعمل البقوليات على تقوية صحة العظام والغضاريف لاحتوائها على الكالسيوم والفوسفور والمنجنيز والمغنسيوم.
فقدان الوزن
تساعد على فقدان الوزن لأنها قليلة السعرات وتحتوي على الألياف.
تقوي المناعة
تساهم في تقوية جهاز المناعة لاحتوائها على فيتاميني “أ، ب”، والزنك، والمنجنيز.
فيتامينات ومضادات أكسدة
تحتوي على حمض الفوليك المهم للحوامل، وتُعتبر البقوليات من مضادات الأكسدة القوية لاحتوائها على السيلنيوم، فضلاً عن أنها غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية.
وفق “أخبار 24”.