ما حكم إجراء قرعة ببطاقات الصراف بين عدة أشخاص لدفع الفاتورة؟ الشيخ الخثلان يجيب

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، على سؤال حول حكم إجراء قرعة ببطاقات الصراف بين عدة أشخاص لدفع الفاتورة.
وقال، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه في حال كانت القرعة لرغبة كل واحد منهم في إكرام زملائه فإن لا بأس بذلك.
وأضاف أنه في حال كان الغرض من القرعة هو إكراه أحد الأشخاص على تحمل الفاتورة عن غيره فإن ذلك لا يجوز، مرجعًا ذلك إلى أن هذه الأفعال تُعد أكلًا للمال بالباطل وإكراهاً لهذا الشخص. وفق “أخبار 24”.
💥 ما حكم إجراء قرعة بين عدة أشخاص ببطاقات الصراف لدفع حساب الفاتورة؟#سعد_الخثلان #فتاوى #درس_الخثلان https://t.co/4LictRF3bF pic.twitter.com/IKeK5HIjMN
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) July 6, 2021