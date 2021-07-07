نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة
07/07/2021   8:15 ص

المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

+ = -
599

أكدت المملكة، اليوم الثلاثاء، دعمها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، مشددة على أهمية استقرار الأمن المائي لكلا البلدين والعالم العربي والقارة الإفريقية

وتدعم المملكة جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدة دعمها للتحركات الدولية الرامية إلى ايجاد حل ملزم لإنهائها

وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا)، وذلك للخروج من الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.  وفق “أخبار 24”.

المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162760.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.