المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

أكدت المملكة، اليوم الثلاثاء، دعمها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، مشددة على أهمية استقرار الأمن المائي لكلا البلدين والعالم العربي والقارة الإفريقية.
وتدعم المملكة جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدة دعمها للتحركات الدولية الرامية إلى ايجاد حل ملزم لإنهائها.
وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا)، وذلك للخروج من الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وفق “أخبار 24”.