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أخبار محلية > “النيابة” تؤكد تلقي البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة
07/07/2021   8:16 ص

“النيابة” تؤكد تلقي البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة

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أكدت النيابة العامة تلقيها البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، سواء كان الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونياً وفقاً للقنوات المخصصة لذلك.

وطلبت النيابة من كل شخص علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يتقدم إليها ببلاغ، موضحة أن عضو النيابة العامة المختص ينتقل فور علمه إلى مكان المسجون ويُجري الموجب النظامي في هذا الشأن.

وأضافت أن عضو النيابة المختص فور انتقاله إلى مكان الموقوف يجري التحقيق، ويأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، كما أنه يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن طريقة التبليغ تكون من خلال موقع النيابة العامة الإلكتروني، وخدمة معكم عبر منصة “أبشر”، والشكاوى الإلكترونية داخل السجن، والتقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة، وعبر الهاتف المباشر(011840000).

“النيابة” تؤكد تلقي البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة

أخبار محلية
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