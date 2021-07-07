نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مختص: نسبة التحرش بالأطفال في المملكة تجاوزت 22% .. وهذا أحد الأسباب
07/07/2021   8:15 ص

بالفيديو.. مختص: نسبة التحرش بالأطفال في المملكة تجاوزت 22% .. وهذا أحد الأسباب

+ = -
690

تحدّث مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية بالأحساء خالد الحليبي، اليوم (الثلاثاء)، عن نسبة التحرش بالأطفال في المملكة وفقاً لآخر الإحصائيات.

وأوضح الحليبي، في مداخلة له مع قناة الإخبارية، أن النسبة ارتفعت من 22% إلى ما بين 23-24%، مشيراً إلى أن من الأسباب إهمال الأهالي في تربية أولادهم وبناتهم.

كما لفت إلى دراسة سابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية، قبل دمجها مع وزارة العمل، تفيد بأن نسبة الأطفال المهملين تربوياً في المملكة مرتفعة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يجب على كل أسرة أن تكون مسؤولة عن تربية أبنائها ومراقبة نشاطاتهم، خصوصاً على المواقع الإلكترونية التي يرتادونها، لحمايتهم من جرائم الإنترنت التي تهدد براءتهم.

بالفيديو.. مختص: نسبة التحرش بالأطفال في المملكة تجاوزت 22% .. وهذا أحد الأسباب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162763.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.