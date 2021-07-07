بالفيديو.. مختص: نسبة التحرش بالأطفال في المملكة تجاوزت 22% .. وهذا أحد الأسباب

تحدّث مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية بالأحساء خالد الحليبي، اليوم (الثلاثاء)، عن نسبة التحرش بالأطفال في المملكة وفقاً لآخر الإحصائيات.
وأوضح الحليبي، في مداخلة له مع قناة الإخبارية، أن النسبة ارتفعت من 22% إلى ما بين 23-24%، مشيراً إلى أن من الأسباب إهمال الأهالي في تربية أولادهم وبناتهم.
كما لفت إلى دراسة سابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية، قبل دمجها مع وزارة العمل، تفيد بأن نسبة الأطفال المهملين تربوياً في المملكة مرتفعة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يجب على كل أسرة أن تكون مسؤولة عن تربية أبنائها ومراقبة نشاطاتهم، خصوصاً على المواقع الإلكترونية التي يرتادونها، لحمايتهم من جرائم الإنترنت التي تهدد براءتهم.
فيديو | ”د.خالد الحليبي” مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية: 22% نسبة التحرش بالأطفال وهذا دليل على إهمال بعض الأهالي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QIfpQQ2kK6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2021