بالفيديو.. أبرز الحوافز المقدمة من صندوق التنمية الزراعية للشركات المدرجة في السوق

تحدّث مدير المشاريع في صندوق التنمية الزراعية هاني الرحيان، أمس (الثلاثاء)، عن أبرز الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات المدرجة في السوق.
وأوضح الرحيان، في مداخلة لبرنامج “أموال ومسارات” على قناة “الإخبارية”، أن الحوافز تتضمّن رفع نسبة التمويل من التكاليف الاستثمارية إلى 75% بدلاً من 70%، ورفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع والضمانات المقدمة إلى 50% بدلاً من 40%.
وأضاف أن حوافز الصندوق لتلك الشركات تشمل أيضاً رفع سقف التمويل للمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى مليار ريال بدلاً من 900 مليون ريال، مشيراً إلى أن الصندوق يشجع جميع الشركات لإدراجها في السوق. وفق “أخبار 24”.
كما لفت إلى أن نسبة الحوكمة في الشركات المدرجة في السوق أعلى من الشركات غير المدرجة، كما أن الإقبال على الإدراج والحوكمة من قبل شركات القطاع العام والخاص إقبال جيد.
فيديو | ما هي الحوافز التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للشركات المدرجة في السوق؟#الإخبارية pic.twitter.com/2BC0HIlKi9
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 6, 2021